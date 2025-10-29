¡La pareja que robó más de 400 mil pesos de la Parroquia del Divino Niño fue vinculada a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso a la pareja que robó más de 400 mil pesos en efectivo de la Parroquia del Divino Niño, en el fraccionamiento Lomas del Ajedrez.

Los acusados, Óscar “N” y Andrea “N”, enfrentarán su proceso legal por el delito de robo calificado en prisión en los CERESOS para Varones y Mujeres de la salida a Calvillo.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado revelaron que Óscar laboraba en dicho templo religioso y que a Andrea le informó dónde guardaban los bienes de valor y le entregó unas llaves para que pudiera ingresar a la casa parroquial de la Iglesia para sustraer el dinero y repartirlo entre los dos.

El sábado 11 de octubre de este año Andrea allanó el recinto religioso y se apoderó de una caja fuerte digital que contenía aproximadamente 405 mil pesos en efectivo, propiedad de la Diócesis de Aguascalientes, así como de tarjetas bancarias, llaves y otros objetos de otra víctima, con valor de otros 5 mil pesos, para finalmente escapar en un vehículo de plataforma.

Tras identificar a los autores del robo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio en el fraccionamiento Cerro Alto, donde aseguraron la caja fuerte, bolsas con diversas cantidades de dinero y algunos de los objetos robados.

Posteriormente detuvieron a Óscar en el Barrio de la Estación por una orden de aprehensión, mientras que a Andrea se le cumplimentaron en el CERESO Femenil, donde estaba presa por otro proceso penal por delitos contra la salud.

Los dos quedaron a disposición del juez de Control, que les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el robo en el templo.