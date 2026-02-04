¡En Colinas del Padre joven de 18 años de edad se quitó la vida por su propia mano!
Foto: Archivo
ZACATECAS, ZAC.- Un joven se quitó la vida por su propia mano en su domicilio en el fraccionamiento Colinas del Padre, sin que trascendieran los motivos que tuvo para hacerlo.
El muchacho contaba con 18 años de edad.
Poco antes de las cuatro de la tarde sus familiares lo encontraron inconsciente al interior de su casa, por lo que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.
Policías y paramédicos se movilizaron a la citada zona habitacional para tratar de auxiliar al joven, pero a su arribo confirmaron que ya no presentaba signos vitales.
El domicilio fue resguardado y quedó a cargo de agentes de la Policía de Investigación, que iniciaron las primeras pesquisas, y elementos de Servicios Periciales, que levantaron el cadáver del habitante y lo remitieron al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.
Trascendió que el joven se quitó la vida mediante asfixia por ahorcamiento.