¡Listo el Municipio de Aguascalientes para la FNSM 2026!

AGUASCALIENTES, AGS.- El Municipio de Aguascalientes se reporta listo para implementar los diversos operativos durante la Feria Nacional de San Marcos 2026 a fin de lograr una fiesta segura, ordenada y limpia.

El presidente municipal Leo Montañez informó que la Secretaría de Servicios Públicos, a través de su Dirección de Limpia, realizará operativos especiales de lavado y recolección de basura todos los días a lo largo y ancho de todo el perímetro.

Dijo que se implementarán labores de barrido manual y mecánico durante las primeras horas del día, así como lavado del piso en áreas como Expoplaza, Jardín de San Marcos, andadores Arturo J. Pani, Juárez y Allende; además, se instalarán 37 contenedores de 5.5 metros cúbicos y se implementarán rutas de recolección las 24 horas.

Leo Montañez indicó que la Feria Nacional de San Marcos 2026 contará con un operativo de seguridad, en el que participarán más de 600 elementos municipales de diferentes grupos y áreas especializadas.

El despliegue contempla la participación de policías de proximidad, grupos especiales, unidades motorizadas, elementos de tránsito y personal operativo, que realizarán labores de vigilancia, prevención y atención ciudadana en los distintos puntos del perímetro ferial y zonas de mayor afluencia.

Como parte de este dispositivo también se contará con el apoyo del helicóptero Halcón 1, que realizará patrullajes aéreos permanentes, permitiendo fortalecer la vigilancia, coordinar acciones de seguridad y brindar apoyo inmediato ante cualquier eventualidad.

Además de las acciones de seguridad, la Dirección de Prevención de las Violencias y la Delincuencia tendrá una presencia activa dentro de la Isla San Marcos, donde desarrollará diversas actividades, programas y dinámicas dirigidas a visitantes y familias.

El presidente municipal explicó que durante la Feria Nacional de San Marcos, aquellas personas que hayan cometido alguna falta administrativa serán llevadas a Base Volcán para que la autoridad competente evalúe su situación y determine si es apta para permutar su multa por trabajo a través del programa de Servicio Comunitario.

A través de la Dirección de Reglamentos se implementará un operativo permanente para la inspección y verificación de establecimientos a fin de que cuenten con las licencias vigentes, respeten los niveles de ruido permitidos, que cumplan estrictamente con el horario de cierre y con la prohibición de venta de alcohol a menores, para garantizar un entorno seguro y ordenado para las y los feriantes.

Por su parte, la Dirección de Mercados supervisará a los comercios fijos y semifijos para que cuenten con los permisos correspondientes; de igual manera, la Dirección de Justicia Cívica, a través de las y los jueces, priorizarán la mediación y el servicio comunitario bajo una perspectiva de género y de respeto a la integridad ciudadana.

También la Coordinación General de Salud, a través del Departamento de Regulación Sanitaria, llevarán a cabo recorridos por todos los negocios de alimentos, sanitarios, estacionamientos y centros de espectáculos que operen en la Feria Nacional de San Marcos para verificar que cuenten con las medidas de salubridad necesarias.

Además, la Guardia Sanitaria visitará los eventos con mayor concentración de visitantes para realizar revisiones de baños, la calidad del hielo, extintores, salidas de emergencia y que todo se encuentre en regla para salvaguardar la salud de los asistentes.

De esta manera, el Municipio de Aguascalientes, con un gran equipo de servidores públicos, ponen en marcha una labor titánica para garantizar una feria limpia, segura y ordenada.