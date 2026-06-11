¡Lo ubican por cámaras y lo detiene la Policía: cae trío ligado a robo millonario en bodega de la zona Centro!

Los sospechosos fueron detectados a dos cuadras del lugar del atraco tras análisis de video

Llevaban una sustancia prohibida al ser revisados y quedaron a disposición de la Fiscalía

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del miércoles 10 de junio terminó con un operativo fulminante: tres personas, dos hombres y una mujer, originarios de Aguascalientes, fueron detenidas por la Policía Municipal tras ser ubicadas como posibles involucradas en el robo millonario cometido días antes en una bodega de la zona Centro.

Los detenidos fueron identificados como Ma. Gricel M.V., Levi Job C.G. y Diego Zain A.F.

El atraco ocurrió en una bodega ubicada sobre la calle 5 de Mayo casi esquina con Larreategui.

Desde entonces, el C4 Municipal desplegó un análisis minucioso del video, revisando cámara por cámara hasta reconstruir la ruta de escape.

El rastreo rindió frutos: las cámaras captaron al trío merodeando a sólo dos cuadras del punto del robo, en el cruce de 5 de Mayo y Unión.

Al ver las patrullas, los tres adoptaron una actitud evasiva, lo que encendió las alertas.

Los oficiales les marcaron el alto y durante la revisión preventiva encontraron entre sus ropas una sustancia prohibida, motivo por el cual fueron asegurados de inmediato.

Trascendió que el monto total de lo robado fue de un millón 400 mil pesos en efectivo.

Los tres quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para fortalecer la carpeta de investigación y definir su presunta participación en el robo millonario.

EL ROBO

El robo millonario fue descubierto la mañana del lunes 8 de junio en una bodega ubicada sobre la calle 5 de Mayo, casi esquina con Larreategui, en la zona Centro de Aguascalientes.

La propietaria, identificada como Ana “N”, llegó al inmueble para reanudar actividades tras el fin de semana y encontró varias puertas dañadas, con cerraduras forzadas y claros signos de manipulación, lo que evidenciaba un ingreso ilícito durante su ausencia.

Al continuar la revisión del lugar, se dirigió a un cuarto donde se encontraba una caja fuerte color gris oxford, la cual había sido violentada y completamente saqueada.

En su interior había más de un millón de pesos en efectivo, producto de varios días de ventas y trabajo acumulado por la dueña del negocio.

Tras confirmar el robo, la afectada se comunicó de inmediato con las autoridades y presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal y peritos del Instituto de Ciencias Forenses acudieron al sitio para realizar el levantamiento, fijación y procesamiento de huellas e indicios, con el objetivo de integrar la carpeta de investigación y establecer la mecánica del delito.