¡En Adolfo Ruiz Cortines arrojaron poncha llantas y provocaron daños a varios vehículos!

Hallaron artefactos metálicos tras reporte de supuestos disparos en el bulevar

Al menos cinco autos resultaron afectados; no hubo detenidos

AGUASCALIENTES, AGS.- La noche del miércoles 10 de junio un operativo policial se desplegó sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, casi frente a Valle Redondo, al poniente de la ciudad, luego de que empleados de la zona reportaran al 911 supuestas detonaciones de arma de fuego.

Al llegar, los elementos de la Policía Municipal no encontraron indicios de disparos; sin embargo, en los carriles del sentido poniente a oriente detectaron varios poncha llantas metálicos colocados sobre la cinta asfáltica.

Metros adelante, los oficiales ubicaron un vehículo con neumáticos dañados.

La conductora les informó que al menos otros cuatro automóviles también habían sufrido afectaciones al pasar por el punto.

Testigos señalaron que momentos antes observaron a un sujeto con sudadera roja y mochila, quien presuntamente manipulaba los artefactos y luego comenzó a recoger algunos para huir hacia el monte.

Los uniformados procedieron a retirar y asegurar los poncha llantas para evitar más daños, mientras que los afectados se trasladaron a negocios cercanos para reparar sus neumáticos.

Pese al operativo no hubo personas detenidas, por lo que las autoridades iniciaron las investigaciones para identificar al responsable o responsables de estos hechos.