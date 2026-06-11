¡Con engaño de un billete de lotería premiado pareja robó 170 mil pesos a una mujer de la tercera edad!

La víctima fue abordada en una parada de camión y llevada con engaños hasta su domicilio para ser despojada de dinero, joyas y un celular

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer de 67 años de edad fue víctima de un elaborado engaño en la parada de camión ubicada sobre avenida de los Maestros, en la colonia España.

Los hechos ocurrieron el martes 9 de junio, alrededor de las 13:30 horas.

Elementos de las Policías Municipal y Estatal y personal de la Fiscalía General del Estado confirmaron el reporte inicial hecho al 911 por la sobrina de la afectada, Marisol “N”, quien informó que su tía había sido despojada de una fuerte suma de dinero mediante un fraude tipo “billete ganador”.

La víctima, identificada como Amalia “N”, relató que mientras esperaba el camión fue abordada por un hombre de aproximadamente 65 años, de tez morena, con el cabello canoso y con dificultad para caminar.

El sujeto inició conversación asegurando venir de Zacatecas y buscar a unos licenciados en la zona.

En el sitio también se encontraba una mujer de cabello rubio y playera verde, a quien el hombre pidió ayuda.

El sujeto afirmó haber ganado la lotería y mostró un boleto supuestamente premiado con 37 millones de pesos.

La mujer realizó una llamada al número impreso en el reverso del boleto, activó el altavoz y una voz confirmó el “premio”, solicitando dos testigos con bienes comprobables y 300 mil pesos para liberarlo.

El hombre ofreció 500 mil pesos a ambas mujeres si lo acompañaban a realizar el trámite.

La mujer de playera verde dijo tener 150 mil pesos en su casa y se retiró, regresando minutos después con una cartera beige llena de billetes.

El hombre pidió entonces a Amalia acudir por su dinero.

Los tres abordaron un vehículo blanco, presuntamente propiedad del sujeto.

Al llegar al domicilio de la víctima, en la calle Coronel Valente Arteaga, en el fraccionamiento José López Portillo, la mujer ingresó acompañada de la cómplice y tomó 130 mil pesos en efectivo, joyas de oro valuadas en 40 mil pesos y un teléfono celular, guardándolos en una bolsa.

Ya dentro del vehículo, la mujer rubia le pidió un comprobante de domicilio, por lo que Amalia bajó a buscarlo, dejando la bolsa dentro del auto.

En cuanto entró a su casa, el vehículo arrancó y ambos delincuentes huyeron con el botín.

Policías municipales, estatales y agentes de investigación criminal acudieron al domicilio y confirmaron el fraude.

Los elementos trasladaron a la víctima a la Fiscalía Estatal para que formalizará la denuncia y continuar con las indagatorias correspondientes.