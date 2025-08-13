¡Localizaron cuerpo en estado de descomposición y sin cabeza en un predio en Jesús María!

Al momento, la cabeza no ha sido encontrada. Este miércoles se realizará un operativo de búsqueda

JESÚS MARÍA, AGS.- El cuerpo sin vida de una persona, acartonado y en avanzado estado de descomposición, fue localizado en un predio en el municipio de Jesús María.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación para tratar de determinar el género de la víctima, así como el tiempo y las causas de muerte.

El hallazgo fue hecho el martes 12 de agosto, minutos antes de las diez de la noche, en un predio conocido como Sociedad Las Cruces, cerca del fraccionamiento Campestre San Carlos y del balneario Valladolid, en J.M.

Un habitante del rumbo iba por un camino de terracería cuando percibió olores nauseabundos.

Pese a creer que podría tratarse de un animal muerto, se acercó al sitio de donde provenían y descubrió que en realidad se trataba del cuerpo de una persona.

El testigo alertó a los servicios de emergencia y al arribo de oficiales de las Policías Estatal y Municipal de Jesús María los guió hasta el lugar donde yacía el cadáver.

Los elementos de Seguridad Pública confirmaron la presencia de una persona sin vida y que presentaba putrefacción, por lo que acordonaron la zona para cuidar el escenario.

Elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales llegaron al lugar para iniciar los trabajos de campo, localizando el cuerpo al fondo de una ladera.

La persona vestía camisa a cuadros en color rojo, pantalón negro y calzaba tenis en color negro.

Por el avanzado estado de descomposición no se pudo determinar si la persona era hombre o mujer.

Terminadas las diligencias, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios correspondientes y definir de qué murió la persona y cuánto tiempo tenía de haber fallecido.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal entrevistaron al testigo que hizo el hallazgo para conocer su versión y abrir así la indagatoria respectiva.