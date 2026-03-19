¡Los dos guardias de seguridad que intentaron cometer un robo en la Notaría Pública número 56 fueron vinculados a proceso!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un juez de Control vinculó a proceso por el delito de robo calificado en grado de tentativa a los dos guardias de seguridad que intentaron atracar la Notaría Pública número 56 de Herberto Ortega Jiménez, que fue procurador general de Justicia del Estado durante el sexenio del gobernador Luis Armando Reynoso Femat.

Los acusados, Jorge “N”, de 41 años, y Jimmy “N”, de 18 años de edad, enfrentarán el juicio en prisión en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

El martes 17 de marzo, alrededor de las 04:15 horas, llegaron a la citada notaría, ubicada en el 134-A de la calle Montes Himalaya casi esquina con avenida Universidad y Monte Everest, en Los Bosques, al norte de la ciudad, a bordo de una patrulla Chevrolet Onix, modelo 2023, en colores blanco y negro, rotulada con la razón social “LOCSA Seguridad Privada” y con placas de circulación SPC-469-B del Estado de Nuevo León.

Su intención era apoderarse de una importante cantidad de dinero en efectivo que se hallaba resguardada en una caja fuerte.

Los guardias causaron daños en una ventana y en las puertas para poder ingresar al inmueble, así como en el sistema de alarma para no ser descubiertos.

Sin embargo, a través de unas cámaras de video vigilancia fueron detectados por un hijo del titular de la notaría, Adrián, que a través de su teléfono celular los observó y los reportó a las autoridades.

Policías municipales se presentaron en la notaría y con autorización del propio Adrián ingresaron, sorprendiendo a los dos intrusos intentando entrar a una oficina situada en la planta alta.

Les aseguraron un marro metálico de aproximadamente 50 centímetros de longitud y un desarmador de cerca de 28 centímetros con empuñadura de plástico color amarillo, con los que pretendían abrir la caja fuerte para extraer el dinero.

También se les confiscó un teléfono celular, con el que realizaban una llamada.

Los guardias señalaron que habían recibido una llamada de extorsión en la que les dieron instrucciones para ingresar a la notaría, causar daños y sustraer diversos objetos, aunque no lograron consumar el robo por la intervención de los oficiales de Seguridad Pública.

Pese a su argumento fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que integró una carpeta de investigación en su contra y los consignó ante el juez de Control, quien calificó de legal su detención y les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada por el citado delito, con un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.