¡Sujeto que participó en una golpiza a un individuo en el IV Centenario va a juicio!

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes obtuvo la vinculación a proceso de Santiago “N” por su probable responsabilidad en el delito de lesiones dolosas calificadas con ventaja, alevosía y brutal ferocidad en agravio de una persona del sexo masculino.

De acuerdo con los datos de prueba expuestos por el agente del Ministerio Público, los hechos se registraron el 8 de junio de 2025, entre las 01:30 y las 02:30 horas, en el fraccionamiento IV Centenario, en la ciudad capital.

Las investigaciones establecen que el imputado, en compañía de aproximadamente diez personas, entre ellas mayores y menores de edad, presuntamente interceptó a la víctima cuando caminaba junto con otras personas a la altura de una tienda de abarrotes, iniciando una persecución con la finalidad de presuntamente agredirlos.

Durante la agresión, el señalado y sus acompañantes habrían utilizado machetes, palos, tubos y piedras, dando alcance directo a la víctima, a quien lesionaron de manera reiterada, causándole heridas de gravedad que pusieron en riesgo su vida.

Como consecuencia de estos hechos, la víctima presentó lesiones en el codo derecho, amputación del dedo anular de la mano derecha, pérdida de piezas dentales, así como la amputación parcial de la oreja derecha, lo que derivó en una afectación grave a su salud.

Tras el inicio de la carpeta de investigación por parte del agente del Ministerio Público se obtuvieron datos de prueba relevantes.

Agentes de la Policía de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en reclusión en contra de Santiago “N”, quien fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

En audiencia inicial, el juez de Control resolvió vincularlo a proceso e imponer como medida cautelar el sometimiento al cuidado del Centro Estatal de Desarrollo del Adolescente (CEDA), en virtud de encontrarse sujeto a diversos procesos, fijando además un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.