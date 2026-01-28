¡Menor de edad llegó con graves quemaduras al Hospital de Calvillo; un vecino lo lanzó a una fogata!

CALVILLO, AGS.- Un hecho que ha generado profunda indignación en la comunidad de Ojocaliente, perteneciente a esta cabecera municipal, se registró la noche del lunes 26 de enero, cuando un niño fue trasladado de emergencia al Hospital General de Calvillo con quemaduras de gravedad, en un caso donde habitantes del lugar señalan directamente a un vecino como presunto responsable de haberlo arrojado al fuego.

El menor lesionado fue identificado como Brayan Alexander “N”, de 9 años de edad, residente de la misma comunidad.

Familiares informaron que el niño se encontraba jugando en la calle cuando ocurrió el incidente que lo dejó con lesiones severas.

A las 22:30 horas de ese lunes, Brayan ingresó al área de urgencias del Hospital General de Calvillo, acompañado de un familiar que pedía auxilio desesperadamente.

De acuerdo con la declaración del padrastro a policías ministeriales, el niño jugaba con una prima afuera de su domicilio, ubicado en la calle Héroes de Chapultepec, cuando ambos encendieron una pequeña fogata.

En ese momento, un vecino identificado únicamente como Efraín se acercó para pedirles que apagaran el fuego; sin embargo, testigos señalaron que el hombre habría sujetado al menor, lo habría intimidado apuntándole con lo que parecía ser un arma larga y posteriormente lo aventó directamente a la fogata.

Los gritos del niño al entrar en contacto con el fuego alertaron de inmediato a los vecinos, quienes salieron de sus casas y corrieron a avisar al padrastro, mientras el presunto agresor se retiraba del lugar. La familia trasladó al menor al hospital, donde personal del nosocomio notificó a la Fiscalía General del Estado, que ya investiga los hechos.