¡Sujeto que intentó matar a un individuo por una deuda fue detenido y vinculado a proceso!

Lo hirió con disparos de arma de fuego

ENCARNACIÓN DE DÍAZ, JAL.- Como resultado de las indagatorias de la Vicefiscalía en Investigación Regional con sede en Lagos de Moreno, se logró la captura y posterior vinculación a proceso de un individuo que se encuentra identificado como el probable responsable del homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de un hombre, por posibles desacuerdos en el pago de una deuda.

Se trata de Luis Rodolfo “N”, quien enfrenta un proceso penal por el delito citado y permanecerá en prisión preventiva oficiosa durante el tiempo que dure el procedimiento.

El pasado 6 de enero la víctima entabló comunicación con el ahora imputado a través de mensajes de texto con el fin de requerir el pago de un adeudo económico, según se investiga.

Ante dicha solicitud, el sujeto manifestó una actitud hostil y tras un intercambio de mensajes se desplazó de manera premeditada hacia el domicilio de la víctima a bordo de un vehículo tipo camioneta, en la colonia Américas, en el municipio de Encarnación de Díaz.

Al arribar al inmueble, el agresor, sin descender de la unidad y a corta distancia, se presume que accionó un arma de fuego de manera directa hacia la víctima, impactándolo en abdomen y brazo derecho.

El lesionado fue auxiliado de inmediato por un familiar y trasladado inicialmente a un hospital comunitario, sin embargo, debido a la gravedad, fue derivado al Hospital Regional de Lagos de Moreno.

Posteriormente, mediante una diligencia de cateo autorizada por un juez y ejecutada en el domicilio del imputado, se logró el aseguramiento del arma presuntamente utilizada en la agresión.

El agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión contra el imputado por su probable responsabilidad en homicidio calificado en grado de tentativa y fue detenido por tras la ejecución de la misma.

Al quedar a disposición del juez de Control, éste consideró suficientes los datos de prueba aportados e inició proceso penal en los términos ya señalados.