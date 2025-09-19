¡Por su hijo adicto a las drogas una mujer fue asesinada con arma blanca en el Guadalupe Peralta!

AGUASCALIENTES, AGS.- Una mujer fue asesinada apuñalada y degollada por su hijo, adicto a las drogas, en su domicilio en el fraccionamiento Guadalupe Peralta, en el oriente de la ciudad.

Tras el crimen el vicioso se dio a la fuga, aunque ya se encuentra plenamente identificado y las autoridades ministeriales ya lo buscan.

Alma Rocío, de 51 años de edad, fue privada de la vida por su hijo Obed Eliut Márquez Vicencio, de 27 años, en su casa en la calle Soledad García Mendoza casi esquina con Próceres de la Enseñanza, en dicho fraccionamiento.

El veinteañero se dedicaba a limpiar parabrisas en las avenidas Siglo XXI y Tecnológico, aunque el dinero que ganaba lo utilizaba para comprar drogas.

El jueves 18 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas, Obed llegó a la casa de su mamá y por causas desconocidas la atacó con un arma blanca, provocándole varias heridas, una de ellas en el cuello.

Al ver a su progenitora tirada en el piso, sobre un charco de sangre, decidió escapar.

Dos horas después, un nieto de Alma Rocío, al salir de la secundaria, llegó al domicilio para saludar a su abuelita y la encontró en el suelo, a un costado de la lavadora y con manchas de sangre, por lo que alertó a una tía y luego solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Oficiales de Seguridad Pública Municipal y paramédicos arribaron al domicilio pero nada pudieron hacer por la víctima debido a que ya había fallecido por las heridas por arma blanca.

Los policías preventivos acordonaron la zona para cuidar el escenario de los hechos hasta que arribaron agentes de la Policía de Investigación Criminal y elementos del Instituto de Ciencias Forenses y Servicios Periciales para iniciar las indagatorias.

El hijo de la mujer fallecida fue identificado como su victimario, por lo que se inició su búsqueda.

El cuerpo de la víctima fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia.