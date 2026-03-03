¡Mientras conducía su “vochito” hombre murió infartado en la colonia Felipe Ángeles!

ZACATECAS, ZAC.- Un hombre de la tercera edad murió tras sufrir un infarto mientras conducía su “vochito” e iba acompañado de su hija.

Los hechos ocurrieron el domingo 1 de marzo, alrededor de las siete y media de la noche.

La víctima contaba con 67 años de edad.

A bordo de un Volkswagen, acompañado de su hija, transitaba por la avenida Begonias de la colonia Felipe Ángeles en la capital zacatecana cuando de pronto comenzó a sentirse mal y sufrió el infarto.

El coche, al quedar sin control, se fue a estrellar contra un auto estacionado.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio y al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y de Protección Civil Municipal, que revisaron al adulto mayor y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Oficiales de la Policía Municipal se encargaron de resguardar la zona hasta la intervención de elementos de Servicios Periciales, que se encargaron del levantamiento del cuerpo sin vida del automovilista.