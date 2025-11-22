¡Motociclista murió en accidente sobre la carretera a La Escondida!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un trágico accidente ocurrido la mañana de este sábado en la carretera estatal 32, a la altura de las vías del tren y cerca de la comunidad La Escondida, dejó como saldo la muerte de un motociclista.

El joven que perdió la vida fue identificado como Fidel Raúl, de 20 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta Chevrolet y una motocicleta se vieron involucradas en el choque.

Al llegar al sitio, los paramédicos localizaron a un hombre inconsciente, quien presentaba lesiones graves.

Tras la evaluación inicial, los servicios de emergencia confirmaron que el motociclista ya no contaba con signos vitales.

Elementos de seguridad y peritos acudieron para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas del accidente, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense.