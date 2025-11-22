¡Por una ejecución en Fresnillo sicarios ya sentenciados enfrentan otro proceso penal!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso de Miguel Ángel “N” y Juan Manuel “N” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una persona, se dictó prisión preventiva y se establecieron cuatro meses de investigación complementaria.

Cabe mencionar que los imputados ya cuentan con condenas previas que están cumpliendo por diversos delitos.

Durante marzo de 2023, en el municipio de Fresnillo, los imputados se dirigieron, portando al menos un arma de fuego, a la colonia Francisco Villa.

Allí, privaron de la vida a la víctima mientras grababan los hechos con un celular.