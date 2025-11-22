¡Tras estrellarse contra el muro de contención veloz motociclista murió en el bulevar Héroes de Chapultepec!

ZACATECAS, ZAC.- Un motociclista que circulaba a exceso de velocidad perdió la vida tras de que se estrelló contra un muro de contención.

El trágico accidente sucedió la madrugada de este sábado.

El motorista se desplazaba por el bulevar Héroes de Chapultepec pero a la altura de El Chaparral Disco Rodeo, en una curva, perdió el control debido a la velocidad que llevaba y se fue a estrellar contra el muro de contención.

Al arribar los servicios médicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales, percatándose que al momento del percance no portaba su casco de protección.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Policía de Seguridad Vial, que resguardaron la zona del accidente.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del finado para remitirlo al Servicio Médico Forense para los estudios correspondientes.