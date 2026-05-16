¡Motociclista perdió la vida tras impactarse contra la barra de contención en la 45 Norte!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un motociclista falleció luego de sufrir un aparatoso accidente sobre la carretera federal 45 Norte, a la altura de Paseos de la Providencia, donde se estrelló contra la barra de contención.

El trágico accidente sucedió este sábado, alrededor de las 05:45 horas, aproximadamente.

La víctima, no identificada, circulaba en una motocicleta Italika, de 110 centímetros cúbicos, en color rojo, sobre la carretera Panamericana, en dirección de sur a norte.

Por causas que aún no han sido determinadas repentinamente perdió el control del manubrio, lo que ocasionó que se impactara violentamente contra la barra de contención.

Con el golpe salió proyectado y cayó sobre el pavimento, perdiendo la vida prácticamente de manera instantánea.

Paramédicos del ISSEA acudieron al sitio, pero solamente pudieron confirmar el fallecimiento del motociclista.

Las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para esclarecer los hechos, en tanto que elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.