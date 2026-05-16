¡Sentenciaron a sujeto detenido con arma de fuego, cargadores, cartuchos y droga en Ojocaliente!

ZACATECAS, ZAC.- La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Zacatecas, obtuvo del juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio de la entidad, sentencia condenatoria contra Sergio “N” por haber acreditado penalmente su participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión simple de marihuana.

De acuerdo con la carpeta de investigación, durante recorridos de seguridad y vigilancia, en la comunidad La Concepcion, municipio de Ojocaliente, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Sergio “N” cuando se encontraba armado, afuera de un domicilio y en posesión de droga.

Al momento de la detención las autoridades aseguraron un arma larga tipo fusil abastecida con 30 cartuchos útiles, tres cargadores para arma de fuego, 75 cartuchos, ocho bolsas de material sintético que contenían 38 gramos 5 miligramos de marihuana, lo que, junto con la persona detenida, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal en la entidad.

El fiscal federal determinó llevar a Sergio “N” a audiencia de control de detención ante la autoridad competente, quien después de calificarla de legal vinculó a proceso a Sergio “N” y mediante un juicio oral acreditó su responsabilidad penal y otorgó sentencia de 4 años 10 meses de prisión y una multa de 10 mil 857 pesos.