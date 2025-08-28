¡Mujer que participó en una doble ejecución en Fresnillo fue vinculada a proceso!

FRESNILLO, ZAC.- La Unidad de Homicidios Dolosos de la Vicefiscalía Distrital de Fresnillo logró la vinculación a proceso en contra de Evelin Adriana “N” por el delito de homicidio calificado en perjuicio de dos personas, como medida cautelar se dictó prisión preventiva y se establecieron tres meses de investigación complementaria.

En octubre de 2023, en el municipio de Fresnillo, Evelin Adriana “N” proporcionó armas de fuego a sus acompañantes, así como su aparato telefónico para que fuera grabado el hecho.

Éstos, con la ayuda de las armas, privaron de la vida a dos víctimas, mientras grababan el acto con el teléfono celular.