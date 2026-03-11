¡Inician proceso penal por tres delitos al sujeto que violentaba a su hija recién nacida en Villa Montaña!

La golpeaba, pateaba, trató de asfixiarla y en dos ocasiones la metió al congelador del refrigerador

AGUASCALIENTES, AGS.- Una jueza de Control vinculó a proceso por tres delitos al sujeto que intentó asesinar en varias ocasiones a su hija de 11 días de nacida, a la que golpeaba, pateaba, trataba de asfixiar y en dos ocasiones la metió al congelador del refrigerador cuando lloraba porque tenía hambre.

Se trata de Jesús “N”, de 27 años de edad, que enfrenta cargos por los delitos de tentativa de feminicidio, violencia familiar y privación ilegal de la libertad en agravio de la bebé y su pareja sentimental.

El juicio lo llevará en prisión preventiva oficiosa y justificada en el Centro Penitenciario Estatal Aguascalientes (CE.PE.ES.).

Los hechos tuvieron lugar en un domicilio en el fraccionamiento Villa Montaña.

Desde hacía un año Jesús y una joven iniciaron una relación de pareja y rentaron un domicilio en dicho fraccionamiento para vivir juntos.

La fémina declaró a las autoridades que la mayor parte del embarazo Jesús la llevó a sus citas con un ginecólogo, pero que en el último mes cambió debido a que se hizo adicto al crystal.

Tras el nacimiento de la bebé, Jesús la agredió en distintas oportunidades para tratar de privarla de la vida.

En varias ocasiones la pateó y con sus manos le cubría el rostro para que no pudiera respirar cuando lloraba porque tenía hambre.

También la habría mordido en diferentes partes del cuerpo.

Además, en dos ocasiones la metió al congelador del refrigerador, donde la dejó por un tiempo prolongado, poniendo en grave riesgo su vida.

Jesús también ejerció violencia física y psicológica en contra de su pareja para que no hiciera nada por la hija de ambos, además de que la mantenía encerrada en el domicilio junto con la recién nacida.

El miércoles 4 de marzo la dueña de la casa fue a cobrar la renta y la inquilina aprovechó para pedirle ayuda, informándole todo lo que sucedía.

La propietaria del inmueble solicitó la intervención de oficiales de la Policía Municipal, que rescataron a madre e hija.

Paramédicos valoraron a la recién nacida y tras verificar que su estado de salud era grave la trasladaron a recibir atención médica, donde fue intubada ya que presentó convulsiones por las lesiones provocadas por su padre y debido a que estaba mal alimentada.

Una agente del Ministerio Público integró una carpeta de investigación y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jesús, que fue detenido por agentes de la Policía de Investigación Criminal.

Al ser consignado ante la jueza de Control, le dictó el auto de vinculación a proceso por los tres delitos mencionados y le fijó un plazo de cinco meses para el cierre de la investigación complementaria.