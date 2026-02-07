¡Murió ahogado un joven estudiante en el lago La Encantada por cumplir un reto!

Foto: Archivo

ZACATECAS, ZAC.- Por cumplir un reto que le impusieron sus compañeros de clase, un estudiante de 17 años de edad murió ahogado al pretender cruzar nadando el lago La Encantada.

Los hechos sucedieron el viernes 6 de febrero, alrededor de las tres de la tarde.

Los servicios de emergencia recibieron llamadas de auxilio y se movilizaron al lugar.

A las 15:30 horas arribaron rescatistas de la Coordinación Municipal de Protección Civil y se entrevistaron con los testigos del hecho, que les señalaron el punto donde el estudiante se sumergió para que iniciaran su búsqueda.

El jovencito, estudiante del Programa IV de la Unidad Académica Preparatoria, acudió al lugar con algunos de sus compañeros, quienes presuntamente lo incitaron a cruzar el lago mediante un reto.

Al ver que se hundía en el agua y no salía a flote decidieron retirarse y en el lugar solamente permaneció uno de sus compañeros, que se quedó con los zapatos y la chamarra de la víctima.

Poco después arribó personal de rescate acuático de la Coordinación Estatal de Protección Civil para

quedar a cargo de la búsqueda y rescate del cuerpo del estudiante con ayuda de equipo de buceo.

Durante las maniobras, oficiales de la Dirección General de Seguridad Pública Municipal desalojaron el parque y cerraron las puertas para restringir el paso a los usuarios que acudían a ese espacio.