¡Murió un estudiante universitario tras fuerte choque entre una moto y un camión urbano!

Foto: Cortesía

AGUASCALIENTES, AGS.- Un joven estudiante de la Universidad Politécnica de Aguascalientes (UPA) y repartidor por aplicación perdió la vida durante los primeros minutos de este sábado tras de que al salir de un bar donde festejó el cumpleaños de uno de sus compañeros de carrera, a bordo de su motocicleta que compró hacía menos de un mes se estrelló brutalmente contra un camión urbano que salía de la Terminal Sur en el fraccionamiento Casa Sólida.

La víctima mortal fue identificada como Gerardo Gallardo, de solamente 22 años de edad.

El accidente que le costó la existencia sucedió alrededor de las 00:30 horas sobre la avenida Mahatma Gandhi.

Un compañero de clases de Gerardo declaró en el lugar de la tragedia que era un joven muy trabajador, ya que laboraba como repartidor por aplicación y por las tardes asistía a la universidad.

El pasado viernes, a salir de clases, varios estudiantes acudieron a un bar para festejar el cumpleaños de un compañero y donde Gerardo estuvo consumiendo bebidas embriagantes.

A las 00:25 horas del sábado se retiraron y Gerardo abordó su motocicleta que había comprado hacía poco menos de un mes, una Pulsar N250, en color amarillo, y emprendió el viaje de regreso a su casa.

Tomó la avenida Mahatma Gandhi hacia el norte, pero lo hizo a exceso de velocidad y pasándose varios semáforos en rojo.

Al llegar a un tope ubicado a la altura de la calle Cerro de Aconcagua, su compañero le dio alcance y le pidió que bajara la velocidad y condujera con precaución.

Gerardo le respondió “…si, nos vemos el lunes…” y volvió a acelerar la marcha.

Al arribar a la altura de la terminal de camiones YoVoy, el estudiante universitario volvió a pasarse la luz roja que le marcaba el semáforo y se estrelló de lleno contra el costado izquierdo de un urbano que salía de la base y tenía el siga.

El camión era el número económico 1050 de la línea YoVoy, conducido por un hombre de entre 40 a 45 años de edad, que salía de la Terminal Sur de oriente a poniente.

Gerardo quedó tirado sobre la cinta asfáltica, en la parte posterior del camión de transporte, y al arribar paramédicos de la Cruz Roja para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había fallecido.

Oficiales de la Policía Vial, al intervenir en el hecho, aseguraron al conductor del urbano para deslindar responsabilidades y acordonaron la zona del accidente.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo del estudiante universitario para trasladarlo al Servicio Médico Forense.