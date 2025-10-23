¡Murió atropellado por un auto un peregrino que se dirigía al santuario de San Judas Tadeo!

ZACATECAS, ZAC.- Un peregrino que se dirigía al santuario de San Judas Tadeo en el municipio de Villanueva murió tras ser atropellado por un automóvil compacto perteneciente a la empresa cervecera Grupo Modelo.

La víctima mortal fue identificada como José Asunción, de 61 años de edad.

Perdió la vida en la carretera federal 54, cerca de la Unidad Académica de Agronomía.

El miércoles 22 de octubre, por la mañana, junto con su esposa caminaba por dicha vialidad cuando fue impactado por la unidad de motor, por lo que se pidió ayuda a los servicios de emergencia, aunque al llegar los paramédicos para tratar de auxiliarlo confirmaron que ya había fallecido.

El coche terminó con daños en la parte frontal derecha y en el parabrisas, y el conductor sufrió una crisis nerviosa y tuvo que ser auxiliado.

La esposa del sexagenario igualmente sufrió una crisis nerviosa y los paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil la atendieron en el lugar.

El automovilista fue detenido para deslindar responsabilidades, tras de lo cual elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cadáver para su traslado al SEMEFO.