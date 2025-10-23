¡En la comunidad de Jaltomate dos jóvenes fueron “levantados”; uno más logró escapar!

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del miércoles 22 de octubre ocho individuos armados, a bordo de dos camionetas, una azul y otra guinda, habrían privado de la libertad a dos jóvenes de la comunidad de Jaltomate.



De manera extraoficial trascendió que los agresores también llevaban a un tercer joven, quien logró escapar tras brincar desde la batea de una de las unidades.

Su huida tomó por sorpresa a los presuntos responsables, quienes no lograron alcanzarlo.

Familiares de las víctimas, con apoyo del delegado o del comisario local, habrían solicitado la intervención de la Policía Municipal.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio, recabaron información sobre los desaparecidos e implementaron un operativo de búsqueda para localizar las camionetas involucradas, sin resultados positivos.