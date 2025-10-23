AguascalientesNoticias

¡En la comunidad de Jaltomate dos jóvenes fueron “levantados”; uno más logró escapar!

Noticiero El Circo

AGUASCALIENTES, AGS.- La mañana del miércoles 22 de octubre ocho individuos armados, a bordo de dos camionetas, una azul y otra guinda, habrían privado de la libertad a dos jóvenes de la comunidad de Jaltomate.

De manera extraoficial trascendió que los agresores también llevaban a un tercer joven, quien logró escapar tras brincar desde la batea de una de las unidades.

Su huida tomó por sorpresa a los presuntos responsables, quienes no lograron alcanzarlo.

Familiares de las víctimas, con apoyo del delegado o del comisario local, habrían solicitado la intervención de la Policía Municipal.

Elementos de Seguridad Pública acudieron al sitio, recabaron información sobre los desaparecidos e implementaron un operativo de búsqueda para localizar las camionetas involucradas, sin resultados positivos.

También te puede gustar

CAMIONETA QUE CONTABA CON REPORTE DE ROBO VIGENTE, FUE RECUPERADO POR ELEMENTOS DE LA POLICÍA ESTATAL

POLECIA 777

¡La Policía Federal presentó a especialistas y académicos la División de Gendarmería!

Noticiero El Circo

ZACATECANO CONDUCÍA UNA MOTO CON REPORTE DE ROBO VIGENTE Y FUE DETENIDO POR LA SSPE

POLECIA 777