¡Drogado sujeto que robó un tráiler en la 45 Sur porque “su tía se lo ordenó” fue detenido!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un sujeto que se encontraba drogado fue detenido por oficiales de la Policía Municipal debido a que robó un tráiler aprovechando que el conductor y el copiloto lo dejaron encendido con las llaves puestas por ir a comprar alimentos a una tienda de conveniencia.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del miércoles 22 de octubre sobre la carretera federal 45 Sur.

Los traileros, durante su tránsito por la Panamericana, se detuvieron a la altura de la comunidad de Coyotes para ir a comprar comida a la tienda ubicada en una gasolinería, dejando el tráiler encendido en los carriles de norte a sur.

Era un Freightliner, en color blanco, con caja seca y placas 89-BD-6R del Servicio Público Federal, propiedad de la empresa Gloudax Logística y Soluciones.

Instantes después apareció en escena el intoxicado sujeto, que abordó el tractocamión y se lo llevó, dando una vuelta en “U” para incorporarse al libramiento.

El chofer del tráiler y el copiloto, al percatarse del robo de la unidad, pidieron ayuda a los servicios de emergencia y policías municipales se movilizaron para atender el reporte.

Los elementos ubicaron al sospechoso sobre el libramiento, que volvió a dar otra vuelta en “U” para regresar a la 45 Sur, donde le dieron alcance y lo detuvieron.

El sujeto, que dijo llamarse Héctor, de entre 35 a 40 años de edad, dijo que se llevó el tráiler porque su tía se lo ordenó, lo que era falso y evidenció que se encontraba intoxicado.

El individuo fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público ya que los operadores del tractocamión interpondrían una denuncia en su contra.