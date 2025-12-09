¡Murió joven al volante de su auto que se impactó contra un árbol y se incendió!

Foto: Cortesía

JALPA, ZAC.- Un joven perdió la vida luego de que al volante de su automóvil se estrelló contra un árbol y su vehículo se incendió por completo.

La víctima contaba con 24 años de edad y murió la madrugada del lunes 8 de diciembre en la carretera que conduce a la comunidad de Teocaltichillo.

El muchacho, al parecer, circulaba a exceso de velocidad por dicha vialidad, lo que habría provocado que perdiera el control del volante.

El coche abandonó la cinta asfáltica y se impactó de frente contra el árbol para enseguida incendiarse.

Las llamas envolvieron por completo la unidad de motor, aunque trascendió que el conductor pereció al instante a causa del fuerte golpe contra el objeto fijo.

Oficiales de Seguridad Pública tomaron conocimiento del percance y acordonaron la zona hasta que intervinieron agentes de la Policía de Investigación y elementos de Servicios Periciales, que iniciaron las primeras pesquisas y levantaron el cadáver para su traslado al Servicio Médico Forense.

Familiares del automovilista arribaron al lugar y lo reconocieron plenamente.