¡Por la volcadura de un automóvil en la carretera federal 45 hombre y mujer lesionados!

SOMBRERETE, ZAC.- Un hombre y una mujer resultaron lesionados, mientras que otro varón salió ileso, luego de la volcadura del automóvil en que viajaban.

El accidente se registró el domingo 7 de diciembre sobre la carretera federal 45, tramo Sombrerete-Durango.

Minutos después de las siete de la mañana los servicios de emergencia recibieron reportes de que en dicho lugar, adelante del entronque a San Martín, se había suscitado un accidente tipo salida de camino y volcadura.

Elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Sombrerete acudieron al sitio y confirmaron el percance de un auto Nissan Versa, modelo 2015, en color guinda y con placas de circulación de Zacatecas.

El coche era conducido por José, de 64 años y con domicilio conocido en Sombrerete, que sufrió golpes contusos en diferentes partes del cuerpo al igual que su acompañante, Patricia, de 54 años, habitante del mismo municipio.

El sexagenario, en una ambulancia, fue trasladado a recibir atención médica al IMSS Sombrerete, mientras que ella fue movilizada por sus familiares en un vehículo particular.

En el auto accidentado también viajaba Pedro, de 55 años y vecino de la comunidad Charco Blanco, que salió ileso.

Oficiales de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional división caminos quedaron a cargo de las diligencias del hecho.