¡Murió tras 17 días de agonía hombre que sufrió quemaduras tras un incendio de pasto en el rancho La Casita!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Un hombre que sufrió quemaduras casi en la mitad de su cuerpo tras un incendio de pasto en un rancho en el municipio de San Francisco de los Romo perdió la vida tras una agonía que se prolongó durante 17 días.

El fallecido fue identificado como José Antonio Cobos, que contaba con 40 años de edad.

Los hechos que originaron su deceso tuvieron lugar el viernes 20 de febrero de este año en el rancho La Casita, en “San Pancho”.

Los primeros reportes de las autoridades indicaban que en dicho lugar se registró un incendio de pasto y que, al parecer, José Antonio habría tratado de apagarlo.

Sin embargo, las llamas lo alcanzaron y envolvieron su cuerpo, por lo que sufrió quemaduras graves y fue trasladado al Hospital Miguel Hidalgo para su debida atención médica.

El hombre no logró sobrevivir y el lunes 9 de marzo la Fiscalía General del Estado confirmó su fallecimiento en dicho nosocomio.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron de trasladar su cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de un choque séptico secundario a quemaduras de segundo grado superficial y profunda en el 48 por ciento de la superficie corporal total.

Los agentes de la Policía de Investigación Criminal iniciaron una indagatoria para esclarecer la forma en la que ocurrieron los hechos.