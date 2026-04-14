¡Niño de 5 años de edad que fue atropellado por un motociclista está grave!

GUADALUPE, ZAC.- Un menor de edad resultó lesionado de gravedad tras haber sido atropellado por un motociclista.

El niño cuenta con 5 años de edad y fue arrollado en la calle Guadalupe, a la altura de la colonia Bellavista, en el municipio de Guadalupe.

El accidente sucedió el lunes 13 de abril, alrededor de las ocho de la noche, cuando el infante cruzó dicha vialidad sin precaución.

El motociclista que transitaba por la arteria en condiciones normales no alcanzó a frenar cuando el menor le salió al paso ni pudo esquivarlo y terminó atropellándolo.

El pequeño fue auxiliado por paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que le diagnosticaron lesiones graves y lo trasladaron a un hospital para su pronta atención médica.

De los hechos tomaron conocimiento oficiales de la Dirección de Policía Vial Preventiva, que detuvieron al motorista para deslindar responsabilidades y su vehículo lo remolcaron a un corralón para su resguardo hasta la conclusión de las investigaciones.