¡Murió en el parque La Encantada adolescente de las fuerzas básicas del equipo de futbol de la UAZ!

ZACATECAS, ZAC.- Un adolescente, integrantes de las fuerzas básicas del equipo de futbol Tuzitos UAZ, murió a causa de un infarto al interior del parque La Encantada tras concluir un entrenamiento.

Los hechos sucedieron el lunes 13 de abril, alrededor de las cinco de la tarde.

El jovencito fue identificado como Jonathan “N”, de 16 años de edad.

Tras la práctica deportiva del equipo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se retiró caminando junto con varios de sus compañeros, pero repentinamente se desvaneció.

Ya en el piso convulsionó y dejó de respirar, por lo que sus acompañantes solicitaron ayuda a los servicios de emergencia.

Al parque acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública y paramédicos, que trataron de auxiliarlo pero confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

El inmueble fue cerrado y la zona del deceso resguardada para que el personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciara las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Policía de Investigación llevaron a cabo las primeras pesquisas, en tanto que elementos de la Dirección General de Servicios Periciales levantaron el cuerpo del muchacho para trasladarlo al SEMEFO.