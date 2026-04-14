¡Por privación ilegal de la libertad y desaparición de una víctima en San Francisco de los Romo sentenciaron a sujeto!

Pasará más de 28 años en prisión

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo sentencia condenatoria en contra de Miguel “N” por su responsabilidad en la comisión de delitos que atentan contra la libertad de las personas, derivados de hechos registrados en el municipio de San Francisco de los Romo.

De acuerdo con la investigación, los acontecimientos ocurrieron el sábado 14 de diciembre de 2024, cuando la víctima arribó a un domicilio ubicado en la calle Justicia, en la colonia San José del Barranco, lugar al que también acudió el hoy sentenciado en compañía de otro sujeto.

En dicho sitio, los agresores amagaron a la víctima y a otras personas presentes, obligándolas a hincarse, impidiéndoles salir del inmueble mediante amenazas, al tiempo que las despojaban de sus pertenencias tras realizarles revisiones corporales.

Posteriormente, Miguel “N” y su acompañante ejercieron violencia física en contra de la víctima, a quien golpearon en repetidas ocasiones, incrementando el nivel de agresión durante el desarrollo de los hechos.

Más tarde, la víctima fue privada de su libertad y trasladada a otro domicilio ubicado en privada San Agustín, en la colonia Santa Bárbara, también en el municipio de San Francisco de los Romo, donde continuaron las agresiones físicas mientras lo interrogaban respecto a la posesión de sustancias ilícitas.

Finalmente, los agresores sacaron a la víctima del inmueble y se retiraron del lugar llevándosela con rumbo desconocido, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

Tras tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público inició la carpeta de investigación correspondiente, implementando las diligencias necesarias para el esclarecimiento del caso.

Elementos de la Policía de Investigación Criminal llevaron a cabo actos de investigación de campo y gabinete, mientras que peritos especializados adscritos al Instituto de Ciencias Forenses y Policía Científica realizaron los dictámenes correspondientes, lo que permitió integrar datos de prueba sólidos para la identificación del responsable.

Con base en lo anterior, se logró establecer la probable responsabilidad de Miguel “N”, en contra de quien se cumplimentó una orden de aprehensión.

Tras agotarse todas las etapas del proceso penal, en audiencia de juicio la autoridad jurisdiccional emitió fallo condenatorio, imponiendo una pena de 28 años 1 mes y 15 días de prisión, así como el pago de 4 mil 500 días multa equivalentes a 488 mil 565 pesos, además de la reparación del daño material y moral.