¡Nueve detenidos dejó cateo por investigación por venta de drogas en Residencial Bosque Sereno!

También, el aseguramiento de narcóticos y armas de fuego

AGUASCALIENTES, AGS.- Tras la práctica de una diligencia de cateo relacionada con una investigación por la venta de drogas en un domicilio del fraccionamiento Residencial Bosque Sereno, en el poniente de la ciudad, autoridades lograron la detención de nueve personas, entre hombres y mujeres, así como el aseguramiento de narcóticos y armas de fuego.

El operativo, en el que participaron agentes de la Fiscalía General del Estado, oficiales de la Policía Estatal y elementos del Ejército Mexicano, se llevó a cabo el domingo 14 de junio, alrededor de las 03:38 horas.

El personal policial utilizó un ariete para abrir la puerta principal del inmueble y acceder para darle cumplimiento a la orden judicial.

Durante el registro en la casa habitación detuvieron a las nueve personas, entre ellas algunas mujeres, y aseguraron las armas y drogas.

El cateo lo efectuaron los agentes de investigación, en tanto que los policías estatales y los militares brindaron seguridad perimetral.

Los detenidos, junto con todo lo incautado, fue trasladado a la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con la investigación del caso.