¡Oficial de la Policía Estatal Preventiva se suicidó de un disparo en la cabeza en las instalaciones de la corporación!

ZACATECAS, ZAC.- Un oficial de la Policía Estatal Preventiva (PEP) se suicidó de un disparo en la cabeza en las propias instalaciones de la corporación.

El elemento fue identificado como Alejandro Dorado Romo, reconocido por su compromiso, lealtad y buen trato.

Los hechos sucedieron la tarde del jueves 19 de marzo.

Al ser encontrado inconsciente al interior de las instalaciones se solicitó la intervención de los paramédicos de la PEP, que acudieron a revisarlo y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

A simple vista le apreciaron una herida de bala en la cabeza y junto a su cuerpo encontraron el arma de fuego que utilizó para quitarse la vida por su propia mano.

Agentes de la Policía de Investigación y elementos de la Dirección General de Servicios Periciales acudieron a la PEP para iniciar las investigaciones respectivas a fin de esclarecer los hechos así como levantar el cuerpo del oficial para su traslado al Servicio Médico Forense.