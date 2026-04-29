¡En puente peatonal delincuentes colgaron lona con mensaje alusivo a la delincuencia organizada!

GUADALUPE, ZAC.- Delincuentes colgaron una lona con un narco-mensaje que hacía alusión a la delincuencia organizada en esta localidad, por lo que las autoridades la aseguraron.

Los responsables de la difusión del contenido criminal no fueron detenidos.

Poco antes de la medianoche del martes 28 de abril las autoridades fueron alertadas sobre la existencia de un narco-mensaje a la altura del parque de Los Chilitos y del fraccionamiento Rincón Colonial, en Guadalupe.

Por lo anterior, al sitio acudieron oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública, que en el puente peatonal encontraron colgada una lona con el narco-mensaje que hacía referencia a la delincuencia organizada.

Los elementos retiraron y aseguraron la lona, y rastrearon la zona en busca de quienes la colocaron, pero no los localizaron.