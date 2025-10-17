¡Al estrellarse el avión de la empresa JM ROMO de Aguascalientes en Michigan, E.U., murieron tres personas!

El accidente ocurrió en una zona boscosa del condado de Clinton; la aeronave pertenece a Aerolínea del Centro, vinculada a la empresa JM Romo

BATH, MICHIGAN.- Tres personas perdieron la vida la tarde del jueves 16 de octubre tras la caída de un jet privado modelo Hawker 800XP, con matrícula mexicana XA-JMR, propiedad de Aerolínea del Centro S.A. de C.V., con sede en Aguascalientes y vinculación operativa con la empresa JM Romo.

De acuerdo con reportes oficiales, la aeronave despegó de Kalamazoo con destino a Detroit, pero minutos después comenzó un descenso abrupto desde una altitud de 17 mil pies.

El desplome, que duró cerca de 40 segundos, culminó en una zona boscosa entre las localidades de Peacock y Upton, en el municipio de Bath, condado de Clinton.

Elementos de la Policía Estatal de Michigan fueron los primeros en arribar al sitio del siniestro, donde confirmaron que el avión quedó completamente destruido.

Trascendió que entre las víctimas mortales se encontraban el piloto, el copiloto y el jefe de mantenimiento de la planta.

En un inicio se especuló sobre la presencia de altos directivos de la empresa aguascalentense; sin embargo, autoridades locales precisaron que los tripulantes no pertenecían al círculo directivo.

La aeronave estaba registrada en México y operaba bajo la razón social Aerolínea del Centro.

El hecho generó consternación en el sector empresarial de Aguascalientes, donde la firma JM Romo tiene una presencia relevante.

Se desconocían las causas del accidente.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) y la Administración Federal de Aviación (FAA) iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecerlas.