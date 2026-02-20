¡Otro OXXO es atracado y el Roboxxómetro ya marca 27 en 2026: séptimo “retiro de caja chica” en febrero!

AGUASCALIENTES, AGS.- La ola de asaltos contra tiendas OXXO en Aguascalientes continúa sin freno.

Durante la madrugada del miércoles 18 de febrero, alrededor de las 02:00 horas, un nuevo atraco registrado en el fraccionamiento Trojes del Sol elevó a siete los robos cometidos en febrero y a 27 los acumulados en lo que va del año 2026, confirmando que la cadena sigue siendo uno de los blancos preferidos para los delincuentes que operan bajo el esquema de “retiros de caja chica”.

El atraco ocurrió en la tienda ubicada sobre la avenida Arroyo del Molino, entre Valle de la Misión y Misión de Santiago, en el fraccionamiento Trojes del Sol.

De acuerdo con el reporte, un hombre llegó al establecimiento con la intención de realizar un “retiro” más, presuntamente creyendo que la tienda operaba las 24 horas.

Al encontrarla cerrada, el sujeto, frustrado, rompió el cristal frontal del inmueble para ingresar.

Vestía sudadera negra con capucha, pantalón de mezclilla verde deslavado y llevaba consigo una mochila color beige.

Una vez dentro, el individuo se apoderó de diversos artículos con un valor aproximado de 3 mil 500 pesos, los cuales guardó en la mochila antes de huir del lugar.

No se logró determinar si escapó a pie o en algún vehículo y hasta el momento no se cuenta con mayores datos sobre su identidad o paradero.

Con este nuevo caso, febrero se consolida como uno de los meses más violentos para la cadena en Aguascalientes, acumulando siete asaltos en apenas 17 días.

El Roboxxómetro asciende ya a 27 tiendas afectadas en 2026, lo que representa un promedio de un robo cada 1.7 días, una cifra que mantiene en alerta a empleados y autoridades ante la evolución constante del modus operandi de los responsables.