¡Una niña muerta, dos lesionados graves y 16 pasajeros con crisis nerviosas dejó choque entre dos camiones urbanos YoVoy!

Testigos aseguraron que los choferes iban jugando “carreritas”, pero Movilidad lo descartaron

AGUASCALIENTES, AGS.- Dos choferes de urbanos YoVoy protagonizaron un fatal accidente en el norte de la ciudad luego de que uno chocó por alcance al otro y lo proyectó contra una parada de camiones, donde arrolló a tres personas, dejando un saldo de una niña muerta, dos lesionados graves y 16 pasajeros con crisis nerviosas.

Testigos aseguraron que los operadores iban jugando “carreritas” y que esa fue la causa del percance, pero autoridades de Movilidad descartaron esta versión.

El accidente sucedió el jueves 19 de febrero, alrededor de las 12:30 horas, en la avenidas Aguascalientes, frente a la tienda Costco, y a unos metros del cruce con el bulevar a Zacatecas.

Los dos camiones involucrados eran de la ruta 40, de la línea YoVoy.

Uno era un Mercedes Benz Beccar, con número económico 1026, y el otro era un King Long con número económico 1140.

Las dos unidades de transporte eran guiadas de oriente a poniente por el segundo anillo y al arribar frente a la tienda mencionada el 1026 disminuyó su velocidad para hacer una parada y subir pasajeros.

Sin embargo, el 1140 lo chocó por alcance ya que era desplazado a exceso de velocidad.

El golpe provocó que el camión 1026 fuera proyectado hacia adelante, derribando la estructura de la parada y arrollara a tres personas que se encontraban en el sitio.

Al lugar acudieron elementos policiales y paramédicos de la Cruz Roja e ISSEA así como de servicios particulares, que confirmaron la muerte de una niña de 4 años de edad.

Un hombre y una mujer, los dos de entre 35 a 40 años, sufrieron lesiones graves y fueron trasladados al Hospital Miguel Hidalgo a recibir atención médica.

16 pasajeros de las dos unidades sufrieron crisis nerviosas y fueron valorados por los paramédicos, pero no fue necesario trasladarlos a ningún hospital.

Los dos conductores fueron detenidos y presentados ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Elementos de Servicios Periciales se encargaron del levantamiento del cuerpo de la menor fallecida para trasladarlo al SEMEFO para los estudios correspondientes.

QUE LOS CHOFERES NO IBAN JUGANDO “CARRERITAS”, DICE MOVILIDAD

Tras la indignación generalizada por la muerte de la niña a causa del choque entre dos camiones urbanos porque sus conductores presuntamente iban jugando “carreritas”, el coordinador de Movilidad, Ricardo Serrano, rechazó las versiones de testigos que aseguraban que los operadores competían por el pasaje.

En entrevista con la periodista Lucero Álvarez afirmó que “es falso que fueran jugando carreritas o peleándose el pasaje; el GPS de las unidades señala que circulaban a 40 kilómetros por hora y se llevaban 4 minutos de diferencia entre un camión y otro”.

Sin embargo, la explicación oficial generó más dudas que certezas.

Las inconsistencias:

Si ambos camiones circulaban a 40 kilómetros por hora y con minutos de diferencia ¿cómo se explica un impacto tan violento que proyectó a una de las unidades varios metros hacia adelante?

¿Cómo se justifica que el camión terminara sobre una jardinera de medio metro de altura, dejando una escena devastadora?

Las imágenes del percance muestran daños severos, difíciles de conciliar con la narrativa de una “circulación moderada”.

La exigencia ciudadana:

La pregunta que hoy se repite en las calles y redes sociales es clara:

¿Se está intentando minimizar la responsabilidad en un hecho que cobró la vida de una menor?

Más allá de cifras de GPS y declaraciones técnicas, la realidad es innegable:

Una niña murió

Varias familias quedaron marcadas por la tragedia

La sociedad exige que los hechos se esclarezcan sin maquillajes y que, de comprobarse imprudencia, se asuman responsabilidades sin intentar defender lo indefendible.