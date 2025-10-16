¡Otros dos sujetos que asesinaron a un joven al asaltar su domicilio en San Gerardo fueron detenidos!

AGUASCALIENTES, AGS.- Ya fueron capturados otros dos sujetos que asesinaron a un joven en el fraccionamiento San Gerardo durante un asalto domiciliario.

Se trata de José Fernando “N” alias “El Fer” y Luis Ángel “N” alias “El Pecas”, que fueron recluidos en el CERESO Aguascalientes, donde ya se encontraba preso y vinculado a proceso el primer detenido, Luis Gerardo “N” alias “X5”.

Los tres enfrentan cargos por el delito de homicidio doloso agravado con motivo de robo en agravio de Axel Heli, de 23 años de edad.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado revelaron que el homicidio ocurrió el domingo 21 de septiembre de este año en un coto en San Gerardo, al sur de la capital.

José Fernando contactó a la víctima para acudir a su domicilio y al llegar ingresó junto con Luis Ángel, en tanto que Luis Gerardo permaneció en el exterior vigilando que nadie se acercara.

“El Fer” y “El Pecas” agredieron al veinteañero en una de las habitaciones al golpearlo con objetos contundentes, provocándole lesiones en el rostro, y luego lo asfixiaron para quitarle la vida.

Consumado el homicidio los agresores robaron prendas de vestir, aparatos electrónicos, joyas y otros objetos de valor, con lo que se dieron a la fuga.

Al realizar las investigaciones del crimen, agentes de la Policía de Investigación detuvieron en primera instancia a Luis Gerardo como partícipe en los hechos.

Después apresaron a José Fernando y Luis Ángel por delitos contra la salud y al comprobarse que fueron ellos quienes asesinaron al joven se les cumplimentaron órdenes de aprehensión por el citado delito de homicidio.

Ambos quedaron a disposición del juez de Control, que les dictó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada, con un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.