¡En La Huerta catearon una casa y detuvieron a dos vendedores de drogas!

AGUASCALIENTES, AGS.- Los presuntos vendedores de drogas Laura “N” y Ricardo “N” fueron vinculados a proceso por delitos contra la salud tras ser detenidos por elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante una diligencia de cateo en la colonia La Huerta, en el municipio capital.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Combate al Narcomenudeo inició una carpeta de investigación tras reportes sobre la venta de narcóticos en un inmueble de la colonia referida.

Al allegarse de varias pruebas solicitó una orden de cateo a un juez de Control, que le concedió y a la que los policías investigadores de la Unidad Especial de Tácticas Policiales (DELTAP) le dieron cumplimiento.

Durante el cateo detuvieron a la pareja que se encontraba en el inmueble y aseguraron dosis con sustancia granulada al tacto, presumiblemente narcótico conocido como crystal.

Laura y Ricardo quedaron a disposición del juez, que calificó de legal su detención y les decretó el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva por delitos contra la salud.

Ambos fueron ingresados a los respectivos CERESOS para Mujeres y Varones de la salida a Calvillo ya que se fijó un plazo de un mes y quince días para el cierre de la investigación complementaria.