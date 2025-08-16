¡Otros tres integrantes del CJNG detenidos en Aguascalientes con armas de fuego y drogas fueron sentenciados!

Foto: Archivo

AGUASCALIENTES, AGS.- Otros tres presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJGN) que operaban en Asientos, detenidos en octubre del 2023 en una casa de seguridad en la comunidad de Villa Juárez de ese municipio, fueron sentenciados por un juez de Control por los delitos de posesión de armas de fuego, cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina con fines de comercio en la variante de venta, con la agravante de cometerlos en pandilla.

Los acusados, que se sometieron a un procedimiento abreviado para obtener reducciones en sus sentencias, son Emiliano F., que recibió una condena de 14 años de prisión; Jordy C., y Luis “N”, que fueron condenados, cada uno, a 12 años de cárcel.

Junto con ellos fueron también capturados Fernando M., Jonathan P., Jesús G., y un adolescente, pero de ellos no se informó el estado de su proceso penal.

Los siete fueron detenidos por oficiales de la Guardia Nacional (GN) durante el mes de octubre del 2023.

Los elementos, al realizar un recorrido de vigilancia, detectaron a Emiliano, Jordy y Luis portando armas de fuego largas afuera de un domicilio ubicado en la calle Pinos, en Villa Juárez.

Al verlos, los sujetos trataron de esconderse en la casa pero fueron apresados junto con los otros cuatro individuos y se les aseguraron siete armas de fuego largas con sus respectivos cargadores abastecidos y una bolsa con 154 envoltorios que contenían clorhidrato de metanfetamina (crystal).

Los detenidos, junto con todo lo que se les confiscó, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal en la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes, que inició una carpeta de investigación en su contra y obtuvo una orden de cateo para registrar el domicilio donde se escondían.

Agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR llevaron a cabo dicho cateo y dentro del inmueble localizaron y aseguraron mil 173 cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, seis chalecos con placas balísticas, tres porta cargadores, 23 cargadores, 137 bolsas de plástico con marihuana, 71 envoltorios con metanfetamina, dos teléfonos y tres vehículos, entre ellos una motocicleta.

Los siete imputados, identificados como integrantes del CJNG, fueron presentados ante el juez de Control, que los vinculó a proceso por los delitos mencionados y finalmente a Emiliano, Jordy y Luis les dictó las referidas sentencias condenatorias.