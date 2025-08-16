¡Célula criminal que operaba en Asientos, Aguascalientes, fue desmantelada!

Detuvieron a cinco sujetos y una mujer en posesión de armas de fuego, drogas y otros objetos

AGUASCALIENTES, AGS.- Oficiales de la Policía Municipal de Asientos desarticularon otra célula criminal al detener a cinco sujetos y una mujer en posesión de armas de fuego, drogas y otros objetos ilícitos.

El agente del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) en Aguascalientes aportó las pruebas suficientes para que un juez de Control les decretara el auto de vinculación a proceso y la prisión preventiva oficiosa por los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y contra la salud en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina y marihuana con fines de comercio en la variante de venta.

Los acusados fueron identificados como Ricardo H., Atzil H., Aarón R., José L., Jonathan C., e Idania M.

De acuerdo al comunicado FGR/DPE/2454/2025 de la Fiscalía General de la República, fechado el miércoles 25 de junio del presente año, los seis imputados fueron aprehendidos en la comunidad de Jilotepec, perteneciente al municipio de Asientos.

Los policías municipales de dicha localidad atendieron un reporte hecho al C5i que alertaba sobre actividades sospechosas en un domicilio en la referida población.

Al llegar, detectaron una camioneta que coincidía con la descripción realizada en el citado reporte y observaron que del interior de una construcción salía uno de los sujetos con un arma de fuego corta, con la que les apuntó a los policías.

Los oficiales ingresaron a dicha construcción, por lo que el individuo arrojó una pistola abastecida con 12 cartuchos útiles.

En el sitio fueron detenidas las seis personas.

Sobre una mesa, los elementos de Seguridad Pública localizaron y aseguraron dos pistolas, dos bolsas con marihuana, tres envoltorios con metanfetamina, dos básculas grameras, 33 cartuchos útiles y dos chalecos tácticos.

Además, recargadas sobre una pared ubicaron dos armas de fuego largas tipo rifle, que también se confiscaron.

Los seis detenidos, junto con todo lo incautado, fueron puestos a disposición del AMP Federal, que a su vez los presentó ante el juez de Control, quien resolvió su situación legal dictándoles el auto de vinculación a proceso.

Los acusados fueron recluidos en los respectivos CERESOS para Varones y Mujeres de la salida a Calvillo durante el desarrollo del juicio.