¡Pareja detenida con crystal por policías estatales fue sentenciada a más de 3 años de prisión!

AGUASCALIENTES, AGS.- Como resultado de indagatorias realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el estado de Aguascalientes, Raymundo “N” y Viridiana “N” recibieron sentencia condenatoria al acreditarse su responsabilidad penal en delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina.

Con los elementos de prueba aportados, la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través del Ministerio Público de la Federación, obtuvo de una jueza de Control sentencia de 3 años 6 meses 20 días de prisión y multa de 5 mil 278 pesos contra Raymundo “N”; en tanto que a Viridiana le fue impuesta la sentencia de 3 años 4 meses de prisión y multa de 4 mil 927 pesos.

A través de un Informe Policial Homologado (IPH), elementos de la Policía Estatal de Aguascalientes informaron a la Fiscalía Federal en Aguascalientes que Raymundo “N” y Viridiana “N” fueron detenidos cuando circulaban a bordo de una unidad rotulada como vehículo de transporte público, que estuvo a punto de impactar la radiopatrulla, por lo que los policías les marcaron el alto.

Durante la detención, los policías estatales localizaron entre la ropa de Raymundo “N” una bolsa de plástico con 111 envoltorios que contenían clorhidrato de metanfetamina, mientas que a Viridiana “N” le fue asegurada una bolsa de plástico que contenía 13 envoltorios con 177 gramos 2 miligramos de clorhidrato de metanfetamina.

Tras la puesta a disposición, Raymundo “N” y Viridiana “N” fueron llevados a proceso por la FGR en el estado de Aguascalientes, instancia que acreditó el delito mencionado y obtuvo la sentencia referida.