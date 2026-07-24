¡Con permiso de las autoridades ganaderos pagan $1,600 por becerro a extorsionadores: empresario!

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ZACATECAS, ZAC.- El medio de comunicación Código Magenta hizo una entrevista a Manuel Núñez Carrillo, director de la compañía Pa’Lante y uno de los empresarios ganaderos más destacados del país del sector, en la que dio a conocer como opera el crimen organizado en Zacatecas.

Dijo que en el estado los productores deben pagar 1,600 pesos para poder vender un becerro y sólo pueden vender a ciertos compradores autorizados por los delincuentes.

Advirtió que el Gobierno Estatal ha permitido estas prácticas que perjudican gravemente a los ganaderos, ya sea por complicidad o incompetencia.

Núñez Carrillo señaló que a él un grupo criminal le ofreció ser el único comprador de la mitad de la producción del estado, a lo que se negó y en represalia le quemaron ranchos que renta en Fresnillo.

Informó que el cobro de cuotas comenzó en Sombrerete y de ahí se extendió a más municipios.

Cuando Pa’Lante no quiso cooperar “nos sacaron por la fuerza del mercado”, dijo.

Explicó que desde las uniones ganaderas no les autorizaron comprar a pesar de tener toda la documentación y cuando habló al Gobierno Estatal le respondieron: “oye, es que no somos nosotros, es el otro ‘gobierno’ con el que no estás autorizado”.