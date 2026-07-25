¡Por abuso sexual agravado sentencia de 4 años de prisión a un sujeto!

GUADALUPE, ZAC.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas obtuvo sentencia condenatoria de 4 años de prisión así como la reparación del daño en favor de la víctima, en contra de José “N” por el delito de abuso sexual agravado, cometido en el municipio de Guadalupe, en junio de 2022.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas reiteró su compromiso de combatir los delitos que atentan contra la libertad sexual, garantizando justicia para las víctimas y evitando la impunidad y que los hechos no queden impunes.