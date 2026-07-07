¡Pérdidas materiales dejó incendio en Yonque San Juan en la Calzada Proaño!

FRESNILLO, ZAC.- Un yonque se incendió en esta localidad, sin que se registraran personas lesionadas, pero sí pérdidas materiales.

El negocio, denominado Yonque San Juan, está ubicado en la Calzada Proaño, a unos metros del crucero Jerez-Valdecañas, en el municipio de Fresnillo.

El siniestro sucedió el lunes 6 de julio, alrededor de las 14:20 horas.

Personas que transitaban por esa vialidad se percataron de una enorme columna de humo que salía del yonque, por lo que dieron aviso a los servicios de emergencia.

Al lugar se movilizaron elementos de Bomberos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que al arribar comenzaron las maniobras para controlar y sofocar el fuego.

Sin embargo, al ver la magnitud del incendio tuvieron que solicitar apoyo y fue necesaria la intervención de hasta nueve pipas con agua.

Los bomberos contaron con el apoyo del personal de Minera Plc y Saucito para combatir las “lenguas de fuego”.

Las maniobras se prolongaron durante varios minutos, aunque finalmente el siniestro fue controlado y se dejó el lugar sin riesgo.

Al hacer una revisión, los “traga humo” confirmaron que varios vehículos chatarra quedaron dañados por el fuego así como diverso material flamable que se consumió dentro de una fosa, en la que eran depositadas las partes de las unidades.

Además, verificaron que no hubo víctimas qué lamentar.