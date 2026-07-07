¡En colonias de Fresnillo Gobierno de Zacatecas realizó jornada de búsqueda de personas en vida!

FRESNILLO, ZAC.- La Comisión Local de Búsqueda de Personas del Gobierno del Estado, en conjunto con la Comisión Nacional (CNB), encabezó una jornada de búsqueda en vida de personas reportadas como desaparecidas en colonias del municipio de Fresnillo, en donde se fijaron cédulas de búsqueda, recorrieron calles y entrevistaron a personas habitantes de estas zonas.

En atención a solicitudes de colectivos de familias de personas desaparecidas, el Gobierno de Zacatecas brindó el apoyo, coordinación y ejecución de las jornadas de búsqueda en vida.

Lo anterior como parte de las tareas que emprenden la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en coordinación con la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición cometida por Particulares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas.

Para la realización de estas tareas participaron ocho representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas, quienes contaron con el acompañamiento de personal de la Comisión de Derechos Humanos de Estado de Zacatecas, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Guardia Nacional.