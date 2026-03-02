¡Policía municipal de Encarnación de Díaz murió apuñalado por un incidente vial y su esposa herida fue internada en Aguascalientes!

AGUASCALIENTES, AGS.- Un oficial de la Policía Municipal de Encarnación de Díaz, Jalisco, fue asesinado apuñalado tras un incidente vial en dicha localidad y su esposa, por coraje, quebró un vidrio de la puerta de la casa de su agresor, por lo que sufrió una lesión en una pierna y tuvo que ser internada en la clínica La Salud de esta ciudad para ser atendida.

El fallecido fue identificado como Jesús Hipólito González Hernández, mientras que su esposa responde al nombre de Yessica Yaneth, de 36 años de edad.

Los hechos ocurrieron a las 00:00 horas del domingo 1 de marzo en la intersección del libramiento Encarnación de Díaz con la calle Ricardo Flores Magón, en “La Chona”.

Los esposos viajaban en una motocicleta Italika, en color verde, y transitaban por dicho libramiento de norte a sur cuando en el cruce con la calle señalada un vehículo en color gris que circulaba en sentido contrario les cerró el paso.

Jesús Hipólito alcanzó a esquivar el automotor pero decidió regresar para reclamarle al conductor la maniobra, en la que estuvo a punto de impactarlos.

Los esposos descendieron de la motocicleta y se percataron que la persona que les había cerrado el paso era el yerno de un licenciado conocido como “Memo T.”.

Jesús Hipólito comenzó a discutir con el automovilista, que sacó de entre sus ropas un arma blanca y con ella lo apuñaló en el abdomen, provocándole una herida que le originó un sangrado abundante.

Al percatarse de lo anterior, Yessica Yaneth le llamó a su hijo para informarle lo sucedido y al observar que el agresor ingresaba a un domicilio de la calle Ricardo Flores Magón, por lo que ella se acercó al inmueble y por coraje pateó una puerta con un cristal, que se rompió y un vidrio le provocó una herida en la pierna derecha.

Momentos después, al lugar arribó el hijo de los esposos a bordo de una camioneta, a la que subieron a Jesús Hipólito y lo trasladaron al Centro de Salud de Encarnación de Díaz, donde el personal médico en turno lo revisó y confirmó que ya había fallecido por la puñalada que recibió en el abdomen.

Por su parte, Yessica Yaneth fue trasladada a esta ciudad e ingresada a la clínica La Salud, ubicada en la avenida Ayuntamiento casi esquina con la avenida Convención de 1914, donde fue atendida y se le diagnosticó una herida secundaria a corte por material punzocortante en la pierna derecha.

Las autoridades locales tomaron conocimiento del ingreso de la paciente a dicho nosocomio y al presentarse en la clínica la entrevistaron, narrándoles la forma en la que resultó herida y su esposo muerto.

Además, les informó que se había enterado que el agresor de su esposo había sido detenido por oficiales de la Policía Estatal de Jalisco y que presentaba aliento alcohólico.