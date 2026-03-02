¡En Sombrerete localizaron a dos hombres sin vida en la carretera federal 45!

SOMBRERETE, ZAC.- Dos hombres fueron encontrados sin vida en la carretera federal 45 y las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer si fueron atropellados o privados de la vida de manera intencional.

Las víctimas fueron localizadas este lunes, minutos antes de las siete de la mañana, en dicha vialidad, a la altura del acceso a la localidad de Felipe Carrillo Puente, también conocido como El Arenal, en territorio de Sombrerete.

Algunas personas que transitaban por la zona detectaron a las dos personas tiradas, por lo que alertaron a las autoridades a través de los servicios de emergencia.

Fue en el tramo conocido como la curva del gato donde oficiales de la Policía Municipal ubicaron a los dos hombres ya muertos y separados uno de otro a una distancia aproximada de 20 metros.

Los dos yacían sobre la cinta asfáltica, por lo que resguardaron la zona y la circulación vehicular se vio afectada.

Inicialmente trascendió que las dos víctimas aparentemente fueron atropelladas por un vehículo cuyo conductor se dio a la fuga, por lo que elementos de Servicios Periciales procesaron la escena en busca de indicios.

Finalmente, trasladaron los cuerpos de los fallecidos al Servicio Médico Forense para la práctica de las necropsias a fin de determinar las causas de su deceso, en tanto que agentes de la Policía de Investigación iniciaron las indagatorias respectivas para el esclarecimiento de los hechos.