¡Leo Montañez une esfuerzos en la campaña «Sí al desarme, sí a la paz»!

Invitó a la ciudadanía a participar de forma anónima en la campaña conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional de canje de armas de fuego, del 2 al 6 de marzo de 2026

AGUASCALIENTES, AGS.- Como parte de la conjunción de esfuerzos para preservar en Aguascalientes la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía, el presidente municipal Leo Montañez llamó a participar en la campaña de canje de armas de fuego 2026 «Sí al desarme, sí a la paz» que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Leo Montañez recalcó que la campaña se desarrollará del 2 al 6 de marzo de 2026 y las personas pueden participar de manera anónima y llevar a los módulos algún arma de fuego, municiones u objetos bélicos que tengan en resguardo, en donde serán destruidos y a cambio se les entregará un recurso económico, de acuerdo a un tabulador establecido por la SEDENA.

El secretario de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes, Gonzalo Pérez Zúñiga, dio a conocer que se cuenta con dos módulos, ubicados uno en la Plaza de la Patria frente a Palacio Municipal y el otro en el Destacamento Terán Norte, en boulevard Guadalupano y Blas E. Romo, fraccionamiento Nazario Ortiz Garza, ambos con horario de atención de 10:00 a 15:00 horas.

Señaló que se cuenta también con servicio a domicilio, en donde la persona que va a cambiar el arma puede comunicarse al teléfono 449 994 66 40 para solicitar el traslado.

Además, en esta campaña pueden participar niñas y niños, y cambiar juguetes bélicos como pistolas por otros como muñecas o balones y fomentar la conciencia de la sana convivencia y la paz social.

En el evento se contó con la participación del General de Brigada de Estado Mayor, Álvaro Javier Juárez Vázquez, comandante de la XIV Zona Militar; del Coronel de Arma Blindada de Estado Mayor, Francisco Pérez Conde, comandante del 4to. Regimiento Mecanizado; Manuel Alonso García, titular de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes (FGEA), y la regidora Karla Espinoza Esparza, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el Ayuntamiento de Aguascalientes.