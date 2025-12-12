¡Policía municipal que causó la muerte de un motociclista en Las Cumbres fue vinculado a proceso!

Enfrenta cargos por homicidio culposo

AGUASCALIENTES, AGS.- La Fiscalía General del Estado obtuvo la vinculación a proceso en contra de Pablo Esteban “N”, elemento policíaco señalado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio culposo, derivado de un hecho de tránsito ocurrido en el fraccionamiento Las Cumbres, en la ciudad de Aguascalientes.

De acuerdo con los datos expuestos por la Representación Social, los hechos ocurrieron el 9 de diciembre de 2024, cuando el imputado conducía un vehículo RAM sobre la calle Picacho Oriente en dirección al poniente.

Al llegar al cruce con la calle Sierra de Tepehuanes, el imputado no habría realizado el alto correspondiente pese a que circulaba con los audiovisuales encendidos sin justificación operativa ni reporte de emergencia.

Como consecuencia de la falta de precaución, Pablo Esteban “N” presuntamente impactó con la parte frontal de su unidad a una motocicleta marca Italika, que transitaba con preferencia de paso sobre Sierra de Tepehuanes en dirección al norte.

El conductor de la motocicleta sufrió lesiones graves, entre ellas una fractura expuesta, por lo que fue trasladado a recibir atención médica.

Posteriormente, el conductor lesionado perdió la vida a causa de un trauma torácico y abdominal cerrado, lesiones directamente relacionadas con el impacto.

La Fiscalía estableció que la muerte se debió al incumplimiento del deber de cuidado que el imputado debía observar al operar la unidad oficial.

Tras el hecho, el imputado se dio a la fuga en dirección a Siglo XXI; sin embargo, fue interceptado por una unidad policial que acudió al lugar del accidente y procedió a notificarle su detención derivada del señalamiento realizado por la víctima antes de ser trasladada a recibir atención médica.

Tras el hecho, el agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación, obteniendo datos de prueba con los cuales se le solicitó al juez de Control citar a comparecer al señalado.

En la audiencia inicial, el juzgador vinculó a proceso a Pablo “N”, impuso la medida cautelar de firma mensual periódica, así como la prohibición de salir del país sin autorización de la autoridad; además, estableció dos meses como plazo para realizar el cierre de la investigación complementaria.